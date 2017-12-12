Кризис

Свердловская область не попала в список 40 лучших регионов по социально-экономическому развитию

Свердловская область не вошла в список 40 лучших регионов по социально-экономическому развитию, сформированный правительством РФ по итогам 2016 года.



Согласно перечню, опубликованному на сайте кабмина, территориям с лучшим социально-экономическим развитием признаны три региона Уральского федерального округа. Среди них оказались Челябинская область (28-е место), ХМАО (15-е место) и ЯНАО (26-е место).



Все регионы, попавшие в список, получат дополнительное финансирование на общую сумму 20 млрд руб. В частности, Челябинская область получит из федерального бюджета 233,4 млн руб., ХМАО — 416,3 млн руб., ЯНАО — 245,8 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: