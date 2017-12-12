Кризис
Свердловская область не попала в список 40 лучших регионов по социально-экономическому развитию
12 декабрь 2017 (12:00)
Свердловская область не вошла в список 40 лучших регионов по социально-экономическому развитию, сформированный правительством РФ по итогам 2016 года.
Согласно перечню, опубликованному на сайте кабмина, территориям с лучшим социально-экономическим развитием признаны три региона Уральского федерального округа. Среди них оказались Челябинская область (28-е место), ХМАО (15-е место) и ЯНАО (26-е место).
Все регионы, попавшие в список, получат дополнительное финансирование на общую сумму 20 млрд руб. В частности, Челябинская область получит из федерального бюджета 233,4 млн руб., ХМАО — 416,3 млн руб., ЯНАО — 245,8 млн руб.
Согласно перечню, опубликованному на сайте кабмина, территориям с лучшим социально-экономическим развитием признаны три региона Уральского федерального округа. Среди них оказались Челябинская область (28-е место), ХМАО (15-е место) и ЯНАО (26-е место).
Все регионы, попавшие в список, получат дополнительное финансирование на общую сумму 20 млрд руб. В частности, Челябинская область получит из федерального бюджета 233,4 млн руб., ХМАО — 416,3 млн руб., ЯНАО — 245,8 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловская область не попала в список 40 лучших регионов по социально-экономическому развитию
- Свердловская область не вошла в список успешных регионов России
- Свердловская область не вошла в список успешных регионов России
- Свердловская область не попала в список лучших регионов РФ по социально-экономическому развитию в 2014 году
- Свердловская область сохранила лидерство среди регионов УрФО по объему госдолга
Loading...