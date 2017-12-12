Новости дня

В Екатеринбурге «Городское управление дорожно-строительных работ» оштрафовали на 110 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР) оштрафовали на 110 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки были выявлены нарушения в области охраны атмосферного воздуха и отходов производства и потребления.



«Исходя из применяемого технологического оборудования и осуществления технологического процесса, в соответствии с санитарной классификацией предприятий и производств ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» относится к объекту 2 класса опасности. При этом в санитарно-защитной зоне предприятия размещена жилая застройка, садовые участки, что является нарушением п. 5.1 СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», — говорится в сообщении.



Кроме того, в зоне влияния выбросов предприятия, производственные объекты которого расположены по Сибирскому тракту, не проводились лабораторные исследования загрязнения атмосферного воздуха в местах проживания населения. На самом же производственном объекте не установлена санитарно-защитная зона и отсутствует проект ее организации.



По результатам проверки в отношении ООО «ГУДСР» возбудили административные дела по статьям 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления».



Кроме того, в суд был направлен иск о возложении обязанности на предприятие устранить имеющиеся нарушения в сфере охраны окружающей среды.



По результатам рассмотрения административных дел ООО «ГУДСР» оштрафовано на общую сумму свыше 110 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: