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Возбуждено уголовное дело в отношении собственника «ВИМ-Авиа»

УрБК, Москва, 12.12.2017. Возбуждено уголовное дело в отношении собственника и сопрезидента «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.



В числе фигурантов дела, которое возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», также числятся бывший генеральный директор Александр Кочнев, бывший первый заместитель генерального директора Алевтина Калашникова и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.



«По данным следствия, в 2015-2017 годах фигуранты уголовного дела, злоупотребив полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. Также следователи установили, что фактически компания «ВИМ-Авиа» под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн руб. в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю текущего года составили более 2,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.



В результате действий фигурантов уголовного дела компаниям-контрагентам «ВИМ-Авиа» был причинен имущественный ущерб на сумму более 782 млн руб. На данный момент четыре компании признаны потерпевшими по уголовному делу.



Ранее по факту хищения денежных средств пассажиров работниками авиакомпании было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас уголовные дела соединены в одно производство.



«Рашид Мурсекаев и Алевтина Калашникова скрылись от органов предварительного следствия и суда, покинув территорию России. В связи с этим они объявлены в международный розыск, и следствие ходатайствует перед судом об их заочном аресте. В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых», — отмечается в сообщении пресс-службы СК России.

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