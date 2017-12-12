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«Тойота Мотор» отзывает в РФ 25 автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с подушками безопасности

УрБК, Москва, 12.12.2017. ООО «Тойота Мотор» отзывает в РФ 16 транспортных средств марки Toyota LandCruiser 200 и 9 автомобилей Lexus LX 570. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2008 года по декабрь 2016 года. Причиной является возможная установка в процессе сборки автомобиля водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности, не соответствующей спецификации транспортного средства. Вследствие этого на указанных автомобилях существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности во время аварии.



На транспортных средствах Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570 будет выполнена замена подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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