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Экс-сотрудник Екатеринбургской таможни незаконно устроился на работу в компанию «Ай Кью Лоджистик»
12 декабрь 2017 (10:07)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. Бывшего сотрудника Екатеринбургского таможенного поста уволили из ООО «Ай Кью Лоджистик» из-за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Проверку проводила Свердловская транспортная прокуратура. Как выяснилось, бывший государственный таможенный инспектор устроился в компанию на должность менеджера по ведению клиентов ВЭД. Будучи бывшим госслужащим, он не спросил разрешения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
После проверки Свердловский транспортный прокурор внес представление генеральному директору ООО «Ай Кью Лоджистик». После этого бывшего таможенника уволили с работы.
Проверку проводила Свердловская транспортная прокуратура. Как выяснилось, бывший государственный таможенный инспектор устроился в компанию на должность менеджера по ведению клиентов ВЭД. Будучи бывшим госслужащим, он не спросил разрешения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
После проверки Свердловский транспортный прокурор внес представление генеральному директору ООО «Ай Кью Лоджистик». После этого бывшего таможенника уволили с работы.
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