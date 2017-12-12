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РМК улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного фонда дикой природы

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) представил результаты Рейтинга экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России.



По итогам 2017 года Русская медная компания (АО «РМК») заняла 6-е место из 33 организаций по степени экологической ответственности, улучшив свои позиции сразу на 8 пунктов по сравнению с прошлым годом.



«Помимо основного рейтинга, WWF оценивал компании по уровню экологического менеджмента — здесь РМК расположилась на 4-5 месте, по уровню воздействия на окружающую среду — 8 место, и по степени открытости и прозрачности — 6-8 места», — сообщает пресс-служба компании.



Ежегодные затраты РМК на природоохранные мероприятия составляют порядка 1,7 млрд руб. (без учета затрат на масштабные проекты модернизации производств). Компания вкладывает средства в охрану атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водных объектов, охрану почв и безопасное обращение с отходами, а также в охрану растительного и животного мира.



«Отрадно видеть, что результаты природоохранной деятельности РМК получают положительную внешнюю экспертную оценку, и наши места в новом рейтинге WWF демонстрируют правильность выбранного компанией курса. Конечно, мы не намерены останавливаться на достигнутом и будем идти к тому, чтобы стать самой экологичной компанией российской медной отрасли. Ведь принятая в РМК философия ведения бизнеса «Умная медь» как раз предполагает достижение лидерства через внедрение наилучших доступных технологий, бережное отношение к природе и развитие территорий присутствия наших предприятий», — прокомментировала вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.



Рейтинг экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России второй год рассчитывает Национальное рейтинговое агентство. Методика расчета разработана по инициативе WWF России и программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды России при поддержке ряда экологических неправительственных организаций. Разработчики подчеркивают, что выбранные ими критерии оценки соответствуют ведущим мировым стандартами в горнодобывающей сфере и по ряду параметров превосходят требования российского природоохранного законодательства.



В списке горнодобывающих и металлургических компаний, чья деятельность подлежит оценке, — 33 предприятия. В рейтинг вошли гиганты, работающие на всероссийском уровне, а также крупные региональные компании в приоритетных экорегионах WWF. Оценка компаний проходила по трем направлениям: экологическое управление и экологическая политика предприятия, воздействие на окружающую среду, которое оказывает деятельность компании, и уровень доступности и открытости информации о деятельности компании.

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