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На Среднем Урале в 2018 году планируют заменить 500 лифтов
12 декабрь 2017 (09:11)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. В 2018 году в Свердловской области планируется заменить 500 изношенных лифтов. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, передает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Уже сегодня идут конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на поставку и монтаж оборудования. И, на наш взгляд, факторинг — это как раз тот механизм, которым может воспользоваться любой производитель, включая и наши местные компании. Его применение дало хороший результат, и сегодня он рекомендован Минстроем РФ для тиражирования в других регионах страны», — рассказал Н. Смирнов.
По его словам, поставка и установка оборудования по программе «1000 лифтов» в регионе проводилась на условиях трехлетней рассрочки платежей из регионального фонда капремонта и осуществлялась за счет кредитных ресурсов лифтостроительного завода. Для жилфонда области результатом этого сотрудничества стал вывод из эксплуатации почти трети отслужившего свой век лифтового оборудования.
«Уже сегодня идут конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на поставку и монтаж оборудования. И, на наш взгляд, факторинг — это как раз тот механизм, которым может воспользоваться любой производитель, включая и наши местные компании. Его применение дало хороший результат, и сегодня он рекомендован Минстроем РФ для тиражирования в других регионах страны», — рассказал Н. Смирнов.
По его словам, поставка и установка оборудования по программе «1000 лифтов» в регионе проводилась на условиях трехлетней рассрочки платежей из регионального фонда капремонта и осуществлялась за счет кредитных ресурсов лифтостроительного завода. Для жилфонда области результатом этого сотрудничества стал вывод из эксплуатации почти трети отслужившего свой век лифтового оборудования.
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