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На Среднем Урале в 2018 году планируют заменить 500 лифтов

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. В 2018 году в Свердловской области планируется заменить 500 изношенных лифтов. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, передает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Уже сегодня идут конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на поставку и монтаж оборудования. И, на наш взгляд, факторинг — это как раз тот механизм, которым может воспользоваться любой производитель, включая и наши местные компании. Его применение дало хороший результат, и сегодня он рекомендован Минстроем РФ для тиражирования в других регионах страны», — рассказал Н. Смирнов.



По его словам, поставка и установка оборудования по программе «1000 лифтов» в регионе проводилась на условиях трехлетней рассрочки платежей из регионального фонда капремонта и осуществлялась за счет кредитных ресурсов лифтостроительного завода. Для жилфонда области результатом этого сотрудничества стал вывод из эксплуатации почти трети отслужившего свой век лифтового оборудования.

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