Новости дня

Более 70% россиян придерживаются сберегательной модели поведения

УрБК, Москва, 11.12.2017. 73% россиян ориентированы на сберегательное поведение — они считают необходимым сократить повседневные расходы (в январе эта доля составляла 67%). Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.



Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 20% граждан.



За этот год сильно изменилось и отношение россиян к банкам, отмечают социологи, — если в январе 2017 года вариант банковского вклада для сбережения свободных денег считал оптимальным 41%, то сейчас такого мнения придерживаются 57% респондентов.



«Экономическое самоощущение россиян постепенно нормализуется. В частности, на уровне домохозяйств закрепляется тенденция формировать резервы не «в крупе и сахаре», а в «деньгах», причем все чаще, — в рублях, а не в валюте», — сообщил эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: