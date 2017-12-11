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Восемь улиц в екатеринбургском поселке Шарташ на день отключат от электроэнергии

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. В Екатеринбурге 12 декабря 2017 года будет отключена подача электроэнергии в поселок Шарташ, сообщается на сайте администрации Кировского района города.



Уведомление об ограничении подачи электроэнергии поступило от АО «Екатеринбургская электросетевая компания».



Под отключение попадут дома на восьми улицах: ул. Рыбаков, ул. Крутая, ул. Проезжая, пер. Заезжий, пер. Вогульский, пер. Шумихинский, ул. Таборинская, ул. Губахинская.



Ограничение электроэнергии продлится с 08.00 до 17.00.

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