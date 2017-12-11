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В Иркутской области обнаружили обломки вертолета

Спасатели с воздуха обнаружили место аварийной посадки вертолета Eurocopter, пропавшего 7 декабря в Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.



«Вертолет МЧС России при облете территории обнаружил с воздуха обломки вертолета на льду Кочегаринского залива реки Ангары. Сейчас вертолет ищет место для безопасной посадки, чтобы их обследовать», — сообщили в ведомстве.



Вертолет Eurocopter 7 декабря вылетел из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя.



На борту вертолета находились командир воздушного судна и частный предприниматель.

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