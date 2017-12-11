Дайджест

В Иркутской области обнаружили обломки вертолета

11 декабрь 2017 (17:46)

Спасатели с воздуха обнаружили место аварийной посадки вертолета Eurocopter, пропавшего 7 декабря в Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Вертолет МЧС России при облете территории обнаружил с воздуха обломки вертолета на льду Кочегаринского залива реки Ангары. Сейчас вертолет ищет место для безопасной посадки, чтобы их обследовать», — сообщили в ведомстве.

Вертолет Eurocopter 7 декабря вылетел из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя.

На борту вертолета находились командир воздушного судна и частный предприниматель.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...