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На муниципальных выборах в Венесуэле победила правящая партия

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы победила в 90% муниципалитетов. Об этом сообщает Reuters, передает портал «Газета.ру».



К настоящему момента, по официальным данным, социалисты одержали победу в 41 из 42 регионов, в которых уже подсчитаны голоса. Однако президент заявил, что в итоге социалистическая партия одержит верх в более чем 300 муниципалитетов из 335.



Ранее Мадуро решил отстранить оппозицию от президентских выборов в наказание за бойкот муниципальных выборов.

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