Дайджест
На муниципальных выборах в Венесуэле победила правящая партия
11 декабрь 2017 (17:46)
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы победила в 90% муниципалитетов. Об этом сообщает Reuters, передает портал «Газета.ру».
К настоящему момента, по официальным данным, социалисты одержали победу в 41 из 42 регионов, в которых уже подсчитаны голоса. Однако президент заявил, что в итоге социалистическая партия одержит верх в более чем 300 муниципалитетов из 335.
Ранее Мадуро решил отстранить оппозицию от президентских выборов в наказание за бойкот муниципальных выборов.
К настоящему момента, по официальным данным, социалисты одержали победу в 41 из 42 регионов, в которых уже подсчитаны голоса. Однако президент заявил, что в итоге социалистическая партия одержит верх в более чем 300 муниципалитетов из 335.
Ранее Мадуро решил отстранить оппозицию от президентских выборов в наказание за бойкот муниципальных выборов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Николас Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером»
- На парламентских выборах в Нидерландах победила правящая партия
- На выборах в Азербайджане победила правящая партия
- Президент Венесуэлы обвинил оппозицию в развязывании бактериологической войны
- Ставленник Чавеса победил на президентских выборах в Венесуэле
Loading...