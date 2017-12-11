Дайджест
КНДР продолжает разработку биологического оружия
11 декабрь 2017 (17:45)
Американская разведка еще в 2006 году предупредила конгресс США, что Пхеньян ведет секретную разработку биологического оружия. В настоящий момент эта программа продолжает набирать обороты. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на экспертов и источники в разведывательных кругах.
Десять лет назад эксперты отмечали, что Северной Корее не хватает технических навыков для создания полноценного оружия. Однако к настоящему моменту ситуация изменилась. КНДР «неуклонно движется к приобретению необходимых механизмов, которые потенциально могут быть использованы для продвинутой программы биооружия», пишет WP.
Помимо этого, как отмечается, власти КНДР отправляют ученых за границу для изучения микробиологии.
Десять лет назад эксперты отмечали, что Северной Корее не хватает технических навыков для создания полноценного оружия. Однако к настоящему моменту ситуация изменилась. КНДР «неуклонно движется к приобретению необходимых механизмов, которые потенциально могут быть использованы для продвинутой программы биооружия», пишет WP.
Помимо этого, как отмечается, власти КНДР отправляют ученых за границу для изучения микробиологии.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
- КНДР анонсировала новые ядерные испытания
- США заявили о неработоспособности спутника КНДР
- Лидер КНДР заявил о наличии у него водородной бомбы
- Южная Корея обеспокоилась усилением режима террора в КНДР
Loading...