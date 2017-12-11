Дайджест

КНДР продолжает разработку биологического оружия

Американская разведка еще в 2006 году предупредила конгресс США, что Пхеньян ведет секретную разработку биологического оружия. В настоящий момент эта программа продолжает набирать обороты. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на экспертов и источники в разведывательных кругах.



Десять лет назад эксперты отмечали, что Северной Корее не хватает технических навыков для создания полноценного оружия. Однако к настоящему моменту ситуация изменилась. КНДР «неуклонно движется к приобретению необходимых механизмов, которые потенциально могут быть использованы для продвинутой программы биооружия», пишет WP.



Помимо этого, как отмечается, власти КНДР отправляют ученых за границу для изучения микробиологии.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: