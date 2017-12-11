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Банк России стал владельцем более 99,9% акций «ФК Открытие»

УрБК, Москва, 11.12.2017. Банк России стал владельцем более 99,9% обыкновенных акций санируемого ПАО «ФК Открытие». Об этом говорится на сайте ЦБ.



«Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «ФК Открытие», предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций на сумму 456,2 млрд руб.», — говорится в сообщении.



«ФК Открытие» проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации финансового учреждения регулятор объявил 29 августа. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником банков с последующей продажей частному инвестору.

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