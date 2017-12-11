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В России могут ввести обязательную дактилоскопию для иностранцев без виз
11 декабрь 2017 (17:14)
УрБК, Москва, 11.12.2017. Обязательное дактилоскопирование иностранных граждан, которым не требуется виза для въезда в Российскую Федерацию, может быть введено с июля 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
«Введение новой процедуры планируется с 1 июля 2019 года. По проекту федерального закона проводится процедура внутриведомственного согласования и подготовки к нему финансово-экономического обоснования», — сказал сотрудник ведомства.
По его словам, проектом федерального закона предусматривается, что иностранный гражданин, въехавший в РФ в безвизовом порядке, обязан в течение семи рабочих дней по истечении тридцати календарных дней со дня въезда уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о своем временном пребывании в субъекте.
«При подаче уведомления иностранный гражданин подлежит обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию», — добавили в ведомстве.
«Введение новой процедуры планируется с 1 июля 2019 года. По проекту федерального закона проводится процедура внутриведомственного согласования и подготовки к нему финансово-экономического обоснования», — сказал сотрудник ведомства.
По его словам, проектом федерального закона предусматривается, что иностранный гражданин, въехавший в РФ в безвизовом порядке, обязан в течение семи рабочих дней по истечении тридцати календарных дней со дня въезда уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о своем временном пребывании в субъекте.
«При подаче уведомления иностранный гражданин подлежит обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию», — добавили в ведомстве.
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