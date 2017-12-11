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В Екатеринбурге признана банкротом «Сибирско-Уральская золоторудная компания»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Сибирско-Уральская золоторудная компания» (ООО «СУЗРК») несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге в 2011 году. Основным видом деятельности является добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).



С иском о банкротстве ООО «СУЗРК» в апреле 2015 года обратилось в суд ООО «Уральское карьероуправление». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 1 млрд 339 млн 304 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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