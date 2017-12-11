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В Свердловской области планируют снести половину всех рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Министерство управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) направило поручения о демонтаже почти 5 тыс. рекламных щитов и баннеров. Об этом говорится в отчете МУГИСО за 11 месяцев 2017 года.



Всего в этом году на территории Екатеринбурга и на автомобильных дорогах Свердловской области было зафиксировано 9 тыс. 882 рекламных конструкции. 500 баннеров и щитов на маршрутах следования клиентских групп FIFA были демонтированы сотрудниками министерства в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 года. Из них 108 щитов убрали на дороге к Кольцово.



«В рамках проводимой судебно-претензионной работы в 2017 году удовлетворены иски о возмещении расходов на демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций на сумму 400 тыс. руб. и о возмещении расходов за неосновательное обогащение на более чем 600 тыс. руб. Направлены требования о взыскании денежных средств за неосновательное обогащение в связи с отсутствием договора с министерством за пользование земельным участком на сумму более 3,5 млн руб.», — говорится на сайте МУГИСО.

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