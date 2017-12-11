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Программа лояльности «Уральских авиалиний» стала лауреатом премии «Время инноваций-2017»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. По итогам VII ежегодной премии «Время инноваций-2017» авиакомпания «Уральские авиалинии» была признана открытием года в категории «Транспортные услуги» за обновлённую программу лояльности «Крылья». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Чуть больше года назад «Уральские авиалинии» сделали программу для часто летающих пассажиров «Крылья» максимально выгодной клиентам, приравняв бонусы к рублям. Это было инновационным решением среди авиакомпаний.



«Программа лояльности «Крылья» — уникальная возможность клиентов авиакомпании получать скидку при покупке билетов. За каждый полет на рейсах «Уральских авиалиний» участники программы получают на свой счет бонусы — до 15% от оплаченного тарифа. Теперь не нужно копить бонусы. Использовать скидку можно сразу: как только бонусы поступили на счет, частично или полностью оплатить следующий билет», — рассказали в пресс-службе.



Премия «Время инноваций» вручается за лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Награждение прошло 8 декабря в Сочи.



В рамках премии была проведена конференция «Инновации — к качественному экономическому росту», на которой были представлены лучшие бизнес-практики. Среди спикеров был представитель авиакомпании «Уральские авиалинии», который рассказал о практике внедрения изменений в программе лояльности «Крылья».

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