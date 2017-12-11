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Официальный курс долл. США снизился на 5 коп., евро вырос на 16 коп.

11 декабрь 2017 (15:54)

УрБК, Москва, 11.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 декабря 2017 года. Курс долл. США снизился на 5 коп., до 59,23 руб., евро вырос на 16 коп., до 69,80 руб.

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