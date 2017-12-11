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Свердловский медтуризм проигрывает Белоруссии
11 декабрь 2017 (15:45)
Год назад Свердловская область попыталась представить себя регионом, привлекательным для медицинского туризма. Однако к настоящему времени ситуация складывается скорее противоположная. По словам участников рынка медицинских услуг, жители региона активно ищут помощи в зарубежных клиниках. Больше всего уральцев выезжают за границу для лечения онкологии и гинекологических заболеваний.
В абсолютных цифрах поток выезжающих за рубеж пациентов не только со Среднего Урала, но и со всей России выглядит скромно. По данным Российской ассоциации медицинского туризма, с января по октябрь 2017 года на лечение в иностранные клиники уехали около 120 тыс. россиян. Большая часть из них отправилась в Израиль — 23 тыс. пациентов, еще 18 тыс. человек выбрали Германию, 15 тыс. человек — Турцию. Еще 30 тыс. выбрали для лечения и оздоровления в 2017 году Китай, Таиланд, Южную Корею и Индию.
Хотя Турция и занимает третье место, в Ассоциации отмечают сокращение общего потока российских пациентов в Германию и Израиль на 25%. Количество российских граждан, отдающих предпочтение Турции, вместе с тем растет. В этой стране, по данным специалистов, стоимость лечения на 30-50% дешевле, чем в немецких клиниках, и на треть меньше по сравнению с Израилем.
Как утверждают в Минздраве РФ, число пациентов, выбравших зарубежные клиники, составляет всего 0,3% от общего числа граждан, нуждающихся в медицинской помощи. Однако специалисты туристического рынка и сами врачи считают приведенную статистику лукавой. В абсолютные цифры записывают и граждан, которые выезжают на операции, и тех, кто решил отдохнуть в санатории. При детальном рассмотрении по регионам данные и вовсе оказываются расплывчатыми.
В частности, никто точно не может сказать, сколько пациентов из Свердловской области направляются на лечение за рубеж. Далеко не все уральцы при оформлении указывают, что уезжают по медицинским показаниям (если только речь не идет о сложной операции).
«Эти вещи идут обычно с таким «кривым» оформлением. Есть три медицинских центра, которые этим занимаются. Но насколько массово это происходит, сложно сказать объективно», — пояснил УрБК член Уральской ассоциации туризма Олег Хигер.
По направлениям, которые выбирают свердловчане, Средний Урал находится в общероссийской тенденции.
«Активно выезжают за рубеж те, кто может себе это позволить. На первом месте — это пациенты с онкологией или гинекологией. Популярны — Германия, Чехия, Израиль. Турция встала в один ряд с Европой из-за доступности цен. Точную информацию о количестве выездных пациентов вряд ли кто предоставит, поскольку в первую очередь речь идет о врачебной тайне», — рассказал УрБК на условиях анонимности представитель одного из медицинских учреждений региона.
Нескончаемый поток уральцев, которые выбирают зарубежные клиники, обусловлен двумя факторами, о которых ранее подробно писал УрБК. Во-первых, в Свердловской области слабо развита высокотехнологичная медицина (в частности, нигде в регионе не проводят гинекологических операций малоинвазивными доступами). Во-вторых, на Среднем Урале катастрофически не хватает узкопрофильных специалистов, поскольку у медицинских учреждений (как государственных, так и частных) нет средств на повышение квалификации кадров.
Вместе с тем, несмотря на сложившуюся ситуацию с качеством некоторых видов медуслуг, регион пытается привлечь к себе внимание медицинского туризма. Впервые громко заявить о себе в этом качестве область попыталась в сентябре 2016 года. Тогда на первый в России форум по международному медицинскому туризму были отправлены представители екатеринбургского ООО «Клиника института мозга». На этом публичное участие Свердловской области в развитии этого сегмента закончилось.
В реальности, как признают участники туристического рынка, основной маршрут медицинского туризма в регионе можно представить только санаториями. В том же Нижнем Тагиле путеводитель для пациентов состоит из шести объектов, пять из которых — здравницы. Шестым является Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, который с момента своего запуска переживает не лучшие времена.
«На самом деле, медицинский туризм для нашего региона — абсолютно реальная вещь. Но для массового туризма у нас и расстояние большое, и Белоруссия нас заслоняет. В Белоруссии качество платного обслуживания высокое, а цены меньше. К нам же, по моим сведениям, едут за стоматологическими услугами. Здесь нам на пользу сыграла девальвация», — сказал Олег Хигер.
Никто из участников рынка медуслуг не рассчитывает на то, что существующая тенденция изменится в ближайшие годы. Свердловские технологии лечения, по признанию врачей, отстают на 15 лет от европейских. Средств на то, чтобы хотя бы приблизиться к стандартам в развитых странах, у медицинских учреждений нет.
В абсолютных цифрах поток выезжающих за рубеж пациентов не только со Среднего Урала, но и со всей России выглядит скромно. По данным Российской ассоциации медицинского туризма, с января по октябрь 2017 года на лечение в иностранные клиники уехали около 120 тыс. россиян. Большая часть из них отправилась в Израиль — 23 тыс. пациентов, еще 18 тыс. человек выбрали Германию, 15 тыс. человек — Турцию. Еще 30 тыс. выбрали для лечения и оздоровления в 2017 году Китай, Таиланд, Южную Корею и Индию.
Хотя Турция и занимает третье место, в Ассоциации отмечают сокращение общего потока российских пациентов в Германию и Израиль на 25%. Количество российских граждан, отдающих предпочтение Турции, вместе с тем растет. В этой стране, по данным специалистов, стоимость лечения на 30-50% дешевле, чем в немецких клиниках, и на треть меньше по сравнению с Израилем.
Как утверждают в Минздраве РФ, число пациентов, выбравших зарубежные клиники, составляет всего 0,3% от общего числа граждан, нуждающихся в медицинской помощи. Однако специалисты туристического рынка и сами врачи считают приведенную статистику лукавой. В абсолютные цифры записывают и граждан, которые выезжают на операции, и тех, кто решил отдохнуть в санатории. При детальном рассмотрении по регионам данные и вовсе оказываются расплывчатыми.
В частности, никто точно не может сказать, сколько пациентов из Свердловской области направляются на лечение за рубеж. Далеко не все уральцы при оформлении указывают, что уезжают по медицинским показаниям (если только речь не идет о сложной операции).
«Эти вещи идут обычно с таким «кривым» оформлением. Есть три медицинских центра, которые этим занимаются. Но насколько массово это происходит, сложно сказать объективно», — пояснил УрБК член Уральской ассоциации туризма Олег Хигер.
По направлениям, которые выбирают свердловчане, Средний Урал находится в общероссийской тенденции.
«Активно выезжают за рубеж те, кто может себе это позволить. На первом месте — это пациенты с онкологией или гинекологией. Популярны — Германия, Чехия, Израиль. Турция встала в один ряд с Европой из-за доступности цен. Точную информацию о количестве выездных пациентов вряд ли кто предоставит, поскольку в первую очередь речь идет о врачебной тайне», — рассказал УрБК на условиях анонимности представитель одного из медицинских учреждений региона.
Нескончаемый поток уральцев, которые выбирают зарубежные клиники, обусловлен двумя факторами, о которых ранее подробно писал УрБК. Во-первых, в Свердловской области слабо развита высокотехнологичная медицина (в частности, нигде в регионе не проводят гинекологических операций малоинвазивными доступами). Во-вторых, на Среднем Урале катастрофически не хватает узкопрофильных специалистов, поскольку у медицинских учреждений (как государственных, так и частных) нет средств на повышение квалификации кадров.
Вместе с тем, несмотря на сложившуюся ситуацию с качеством некоторых видов медуслуг, регион пытается привлечь к себе внимание медицинского туризма. Впервые громко заявить о себе в этом качестве область попыталась в сентябре 2016 года. Тогда на первый в России форум по международному медицинскому туризму были отправлены представители екатеринбургского ООО «Клиника института мозга». На этом публичное участие Свердловской области в развитии этого сегмента закончилось.
В реальности, как признают участники туристического рынка, основной маршрут медицинского туризма в регионе можно представить только санаториями. В том же Нижнем Тагиле путеводитель для пациентов состоит из шести объектов, пять из которых — здравницы. Шестым является Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, который с момента своего запуска переживает не лучшие времена.
«На самом деле, медицинский туризм для нашего региона — абсолютно реальная вещь. Но для массового туризма у нас и расстояние большое, и Белоруссия нас заслоняет. В Белоруссии качество платного обслуживания высокое, а цены меньше. К нам же, по моим сведениям, едут за стоматологическими услугами. Здесь нам на пользу сыграла девальвация», — сказал Олег Хигер.
Никто из участников рынка медуслуг не рассчитывает на то, что существующая тенденция изменится в ближайшие годы. Свердловские технологии лечения, по признанию врачей, отстают на 15 лет от европейских. Средств на то, чтобы хотя бы приблизиться к стандартам в развитых странах, у медицинских учреждений нет.
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