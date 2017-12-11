В бюджет Свердловской области заложили средства на строительство НИИ ОММ в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в областном бюджете заложены средства на проектирование и строительство НИИ охраны материнства и младенчества в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщает департамент информполитики региона.«Свердловская область, безусловно, выполнит задачи, поставленные президентом по совершенствованию демографической политики. В частности, я дал поручение предусмотреть в бюджете средства на проектирование и строительство нового комплекса Института охраны материнства и младенчества в районе Академический. Это будет уникальный социальный и научный проект, созданный на принципах частно-государственного партнерства», — сказал Е. Куйвашев.По его словам, данный проект имеет высокую значимость для развития человеческого капитала и сферы здравоохранения в регионе.