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В Екатеринбурге открыто движение трамваев по новому участку улицы Татищева

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Движение трамваев по новому участку улицы Татищева в Екатеринбурге началось с понедельника, 11 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.



По новой ветке двигаются вагоны двух маршрутов — № 2 (Фрезеровщиков — ВИЗ) и № 18 (Шарташ — Волгоградская).



«Горожане уже активно пользуются трамваями, и, несмотря на существенное удлинение одного из маршрутов (№ 18), интервалы движения сохранились прежние. В Трамвайно-троллейбусном управлении пояснили, что это сделано специально для удобства пассажиров за счет увеличения количества подвижного состава на линии», — говорится в сообщении.



Дорожные службы откорректировали работу светофоров на перекрестках с учетом режима движения трамваев. Движение, как и на других маршрутах, начинается в районе 6.00, а заканчивается около 23.00.

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