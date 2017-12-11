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Екатеринбург в снежных «ловушках»
11 декабрь 2017 (15:18)
В прошедшие выходные в Екатеринбурге прошли обильные снегопады, что отразилось на дорожной ситуации в городе. Коммунальные службы, преодолевая возникший транспортный коллапс, все эти дни в усиленном режиме прометали проезжие части улиц при помощи спецтехники. В результате снежные завалы по краям дорог перекрыли автомобилистам въезды на парковки, заставив водителей оставлять машины вдоль обочин, в том числе на полосах движения для общественного транспорта.
По данным властей Екатеринбурга, за минувшие выходные коммунальные службы вывезли с улиц города 15,5 тыс. т снега. В общей сложности для уборки последствий снегопада было задействовано 250 единиц техники.
Между тем, по словам жителей города, практически везде, где прошла уборочная техника, у автомобилистов возникли сложности с парковкой. Из-за снежных «бортов» горожане в выходные не могли подъехать к супермаркетам и заведениям общепита, а в понедельник — к своим рабочим местам.
Утром 11 ноября многие автомобили оказались заблокированы в парковочных карманах и буксовали, пытаясь преодолеть вал и создавая угрозу другим стоящим рядом транспортным средствам. Некоторые водители вообще не смогли воспользоваться своими машинами.
«Я всегда паркуюсь на отведенном для этого месте, но сегодня, выйдя утром из дома, не смогла с него выехать. Моя машина оказалась не в состоянии преодолеть снежный вал высотой около 30 см, тянущийся вдоль всей парковочной площадки, — пришлось идти пешком», — рассказала жительница города.
«Штурмовать» парковки, в том числе платные, автомобилистам пришлось на ул. Малышева от Восточной до 8 Марта, на Бажова от Энгельса до Ленина, на Степана Разина от Декабристов до Щорса и на многих других участках екатеринбургских улиц.
В результате многие водители вынуждены были оставить машины в не отведенных для этого, но очищенных от снега местах. В частности, на Малышева от Восточной до Луначарского автомобилями оказалась заставлена выделенная полоса для движения общественного транспорта.
Что касается пешеходных тротуаров, переходов и остановок общественного транспорта, ответственные коммунальные организации привели их в соответствие установленным требованиям далеко не везде.
«В микрорайоне Заречном: тротуар неплохо почищен, в два прохода на всю ширину до асфальта, остановка не чищена с дороги, но пробиты подходы в валу», — отметил на своей странице в соцсети глава комиссии по развитию транспортной инфраструктуры Общественной палаты столицы Среднего Урала Алексей Беззуб.
При этом на участках, где убран снег и завалы, открылись наледи, которые мешают гражданам переходить дорогу и садиться в автобусы и троллейбусы. Согласно нормативным требованиям, такие места коммунальные службы должны посыпать противогололедным материалом. Однако сегодня это сделано далеко не на всех остановках и переходах в городе.
Таким образом, несмотря на то, что о предстоящем снегопаде коммунальные службы Екатеринбурга были предупреждены заранее, оперативно справиться с его последствиями они не смогли. В результате утром в понедельник уральская столица встала в пробках на участках, где дорожное полотно было недостаточно расчищено, и где из-за невозможности заехать на парковки водители оставили машины на проезжей части. А граждане, решившие воспользоваться общественным транспортом, рисковали упасть под колеса из-за гололеда на остановках.
По данным властей Екатеринбурга, за минувшие выходные коммунальные службы вывезли с улиц города 15,5 тыс. т снега. В общей сложности для уборки последствий снегопада было задействовано 250 единиц техники.
Между тем, по словам жителей города, практически везде, где прошла уборочная техника, у автомобилистов возникли сложности с парковкой. Из-за снежных «бортов» горожане в выходные не могли подъехать к супермаркетам и заведениям общепита, а в понедельник — к своим рабочим местам.
Утром 11 ноября многие автомобили оказались заблокированы в парковочных карманах и буксовали, пытаясь преодолеть вал и создавая угрозу другим стоящим рядом транспортным средствам. Некоторые водители вообще не смогли воспользоваться своими машинами.
«Я всегда паркуюсь на отведенном для этого месте, но сегодня, выйдя утром из дома, не смогла с него выехать. Моя машина оказалась не в состоянии преодолеть снежный вал высотой около 30 см, тянущийся вдоль всей парковочной площадки, — пришлось идти пешком», — рассказала жительница города.
«Штурмовать» парковки, в том числе платные, автомобилистам пришлось на ул. Малышева от Восточной до 8 Марта, на Бажова от Энгельса до Ленина, на Степана Разина от Декабристов до Щорса и на многих других участках екатеринбургских улиц.
В результате многие водители вынуждены были оставить машины в не отведенных для этого, но очищенных от снега местах. В частности, на Малышева от Восточной до Луначарского автомобилями оказалась заставлена выделенная полоса для движения общественного транспорта.
Что касается пешеходных тротуаров, переходов и остановок общественного транспорта, ответственные коммунальные организации привели их в соответствие установленным требованиям далеко не везде.
«В микрорайоне Заречном: тротуар неплохо почищен, в два прохода на всю ширину до асфальта, остановка не чищена с дороги, но пробиты подходы в валу», — отметил на своей странице в соцсети глава комиссии по развитию транспортной инфраструктуры Общественной палаты столицы Среднего Урала Алексей Беззуб.
При этом на участках, где убран снег и завалы, открылись наледи, которые мешают гражданам переходить дорогу и садиться в автобусы и троллейбусы. Согласно нормативным требованиям, такие места коммунальные службы должны посыпать противогололедным материалом. Однако сегодня это сделано далеко не на всех остановках и переходах в городе.
Таким образом, несмотря на то, что о предстоящем снегопаде коммунальные службы Екатеринбурга были предупреждены заранее, оперативно справиться с его последствиями они не смогли. В результате утром в понедельник уральская столица встала в пробках на участках, где дорожное полотно было недостаточно расчищено, и где из-за невозможности заехать на парковки водители оставили машины на проезжей части. А граждане, решившие воспользоваться общественным транспортом, рисковали упасть под колеса из-за гололеда на остановках.
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