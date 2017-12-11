Екатеринбург в снежных «ловушках»

В прошедшие выходные в Екатеринбурге прошли обильные снегопады, что отразилось на дорожной ситуации в городе. Коммунальные службы, преодолевая возникший транспортный коллапс, все эти дни в усиленном режиме прометали проезжие части улиц при помощи спецтехники. В результате снежные завалы по краям дорог перекрыли автомобилистам въезды на парковки, заставив водителей оставлять машины вдоль обочин, в том числе на полосах движения для общественного транспорта.По данным властей Екатеринбурга, за минувшие выходные коммунальные службы вывезли с улиц города 15,5 тыс. т снега. В общей сложности для уборки последствий снегопада было задействовано 250 единиц техники.Между тем, по словам жителей города, практически везде, где прошла уборочная техника, у автомобилистов возникли сложности с парковкой. Из-за снежных «бортов» горожане в выходные не могли подъехать к супермаркетам и заведениям общепита, а в понедельник — к своим рабочим местам.Утром 11 ноября многие автомобили оказались заблокированы в парковочных карманах и буксовали, пытаясь преодолеть вал и создавая угрозу другим стоящим рядом транспортным средствам. Некоторые водители вообще не смогли воспользоваться своими машинами.«Я всегда паркуюсь на отведенном для этого месте, но сегодня, выйдя утром из дома, не смогла с него выехать. Моя машина оказалась не в состоянии преодолеть снежный вал высотой около 30 см, тянущийся вдоль всей парковочной площадки, — пришлось идти пешком», — рассказала жительница города.«Штурмовать» парковки, в том числе платные, автомобилистам пришлось на ул. Малышева от Восточной до 8 Марта, на Бажова от Энгельса до Ленина, на Степана Разина от Декабристов до Щорса и на многих других участках екатеринбургских улиц.В результате многие водители вынуждены были оставить машины в не отведенных для этого, но очищенных от снега местах. В частности, на Малышева от Восточной до Луначарского автомобилями оказалась заставлена выделенная полоса для движения общественного транспорта.Что касается пешеходных тротуаров, переходов и остановок общественного транспорта, ответственные коммунальные организации привели их в соответствие установленным требованиям далеко не везде.«В микрорайоне Заречном: тротуар неплохо почищен, в два прохода на всю ширину до асфальта, остановка не чищена с дороги, но пробиты подходы в валу», — отметил на своей странице в соцсети глава комиссии по развитию транспортной инфраструктуры Общественной палаты столицы Среднего Урала Алексей Беззуб.При этом на участках, где убран снег и завалы, открылись наледи, которые мешают гражданам переходить дорогу и садиться в автобусы и троллейбусы. Согласно нормативным требованиям, такие места коммунальные службы должны посыпать противогололедным материалом. Однако сегодня это сделано далеко не на всех остановках и переходах в городе.Таким образом, несмотря на то, что о предстоящем снегопаде коммунальные службы Екатеринбурга были предупреждены заранее, оперативно справиться с его последствиями они не смогли. В результате утром в понедельник уральская столица встала в пробках на участках, где дорожное полотно было недостаточно расчищено, и где из-за невозможности заехать на парковки водители оставили машины на проезжей части. А граждане, решившие воспользоваться общественным транспортом, рисковали упасть под колеса из-за гололеда на остановках.