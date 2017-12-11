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Торговый дом СТМ стал победителем конкурса на поставку РЖД электровозов

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. 4 декабря 2017 года состоялся открытый конкурс ОАО «РЖД» на право заключения договоров поставки локомотивов с обязательством обеспечения их сервисного обслуживания на период жизненного цикла.



Как сообщает центр общественных связей Группы Синара, торговый дом СТМ (ТД СТМ, входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины») стал победителем по второму лоту.



ТД СТМ взял на себя обязательства поставить до конца 2017 года в депо Кинель (Куйбышевская железная дорога) пять магистральных двухсекционных электровозов «Синара» (серия 2ЭС6, производства завода «Уральские локомотивы»), а также в течение последующих 28 лет осуществлять их полное сервисное обслуживание. В него включено выполнение всех видов технического обслуживания (ТО), а также проведение ремонтов различной сложности (текущих, средних и капитальных). Общая стоимость контракта — 2,059 млрд руб.



По словам генерального директора компании «Синара-Транспортные Машины» Виктора Леша, холдинг СТМ обладает всеми необходимыми компетенциями для работы с партнерами на условиях контракта жизненного цикла, так как все процессы, от изготовления подвижного состава до проведения различных сервисных работ, координируются и выполняются в рамках единых корпоративных и производственных требований.

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