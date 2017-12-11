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Федеральный бюджет рискует потерять 85 млрд рублей из-за санации банков

УрБК, Москва, 11.12.2017. В результате докапитализации АО «ГЕНБАНК», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и ПАО «БИНБАНК» предполагаемые потери федерального бюджета за период 2025-2034 года могут составить порядка 85 млрд руб. (без учета купонного дохода). Об этом говорится в материалах Счетной палаты РФ.



Убытки придется зафиксировать при отсутствии согласованного финансовыми властями решения об источнике возмещения выделенных средств федеральному бюджету.



Также в материалах Счетной палаты говорится, что в банках, проверенных в сентябре 2017 года, и в региональных финучреждениях установлены факты некорректного отражения в отчетах, направляемых в Агентство по страхованию вкладов, данных в части увеличения задолженности заемщиков на сумму около 800 млн руб., а также на 103,1 млн руб. — в части оплаты труда.



До 1 октября 2017 года докапитализированные банки предоставили в экономику порядка 15,8 трлн руб. кредитов. Фактическое увеличение задолженности по предоставленным кредитам составило чуть более 1,7 трлн руб.



В ходе проверки установлено, что за III квартал собственные средства (капитал) снизились у 11 (или 38%) докапитализированных банков, убыток по итогам 9 месяцев 2017 года показали семь финучреждений.



Среди банков, допустивших снижение капитала, — три финучреждения, в которых, в соответствии с приказами Банка России, в III квартале 2017 года введена временная администрация.

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