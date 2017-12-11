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Число выданных кредитных карт в Челябинской области выросло на 70%
11 декабрь 2017 (14:34)
УрБК, Челябинск, 11.12.2017. За 10 месяцев 2017 года в Челябинской области было выдано 137 тыс. 236 кредитных карт, что на 70% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В среднем по России в январе-октябре 2017 года количество выданных кредитных карт достигло 5,03 млн ед., что на 45,6% больше соответствующего уровня 2016 года.
Самая высокая динамика была отмечена в Челябинской (плюс 70%), Саратовской (плюс 67,3%), Ярославской (плюс 58,1%) и Тюменской (плюс 56,9%) областях, а также в Краснодарском крае (плюс 54,9%) и Ханты-Мансийском АО (плюс 54%).
В Москве и Санкт-Петербурге количество новых выданных кредитных карт за данный период выросло на 48,9% и 49,6% соответственно.
В среднем по России в январе-октябре 2017 года количество выданных кредитных карт достигло 5,03 млн ед., что на 45,6% больше соответствующего уровня 2016 года.
Самая высокая динамика была отмечена в Челябинской (плюс 70%), Саратовской (плюс 67,3%), Ярославской (плюс 58,1%) и Тюменской (плюс 56,9%) областях, а также в Краснодарском крае (плюс 54,9%) и Ханты-Мансийском АО (плюс 54%).
В Москве и Санкт-Петербурге количество новых выданных кредитных карт за данный период выросло на 48,9% и 49,6% соответственно.
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