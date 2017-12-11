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УБРиР открыл в Омске «легкий» офис для обслуживания малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает расширять офисную сеть: в конце ноября в Омске открылся «легкий» офис для обслуживания малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Новый офис располагается по адресу: ул. Фрунзе, 1, корпус 4. Время работы: по будням без перерыва с 09.00 до 18.00 часов.



«Легкий» офис — это банковское отделение без кассового узла. Здесь предприниматели и юридические лица могут открыть расчетный счет, заключить договор на услуги эквайринга, заключить депозитный договор, заказать корпоративную карту. Специалисты УБРиР также могут приехать к клиенту на место ведения бизнеса, чтобы помочь со сбором документов, необходимых для открытия счета или подключения услуги, а также обучить работе в интернет-банке», — пояснили в пресс-службе.



Напомним, сейчас в Омске действуют два отделения УБРиР. По данным на 1 декабря, вся офисная сеть насчитывает 187 отделений банка в 42 регионах России. Их них 152 — это полноформатные офисы, 35 — отделения «легкого» формата. До конца года классический офис по обслуживанию физических и юридических лиц откроется в Санкт-Петербурге.



По словам руководителя центра развития легкой сети УБРиР Артема Равича, в 2018 году банк начнет продвижение на Дальний Восток и откроет офисы во Владивостоке и Хабаровске. Также новые отделения появятся в Сибири, Поволжье и Центральной России. Всего в течение следующего года офисная сеть УБРиР пополнится 14 «легкими» офисами для бизнеса.



«Банковский рынок России постоянно трансформируется, становясь более насыщенным и жестким. Чтобы выигрывать в конкурентной борьбе, мы должны понимать все потребности наших клиентов и совершенствовать качество предоставляемых услуг. Проделанная работа уже принесла плоды: аналитики компании Markswebb не раз признавали тарифы УБРиР на обслуживание малого бизнеса одними из самых выгодных, а интернет-банк Light — функциональным и удобным. Качественные сервисы и выгодные условия обслуживания также оценили и клиенты сегмента малого и среднего бизнеса, база которых ежемесячно растёт на 5-7%», — рассказал А. Равич.

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