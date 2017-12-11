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В Свердловской области с начала года было выдано более 137 тыс. кредитных карт
11 декабрь 2017 (13:50)
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. За 10 месяцев 2017 года в Свердловской области было выдано 137 тыс. 456 кредитных карт, что на 53,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В среднем по России в январе-октябре 2017 года количество выданных кредитных карт достигло 5,03 млн ед., что на 45,6% больше соответствующего уровня 2016 года.
«Банки наращивают темпы выдачи необеспеченных кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике. Важным моментом также является эффективное управление кредитным риском, которое сводит к минимуму потери банков от кредитования. Вместе с тем активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращаются за кредитами в банки», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В среднем по России в январе-октябре 2017 года количество выданных кредитных карт достигло 5,03 млн ед., что на 45,6% больше соответствующего уровня 2016 года.
«Банки наращивают темпы выдачи необеспеченных кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике. Важным моментом также является эффективное управление кредитным риском, которое сводит к минимуму потери банков от кредитования. Вместе с тем активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращаются за кредитами в банки», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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