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ГИБДД зафиксировала двукратный рост ДТП в Свердловской области после снегопадов

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. На Среднем Урале с 9 по 10 декабря 2017 года произошло более 400 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



По данным Госавтоинспекции, число аварий на дорогах за прошедшие выходные в два раза превысило прошлогодние показатели (235 ДТП).



«В 25 ДТП получили травмы 36 человек, и 10 человек погибли, в том числе 1 ребенок. В прошлом году при большем количестве ДТП с пострадавшими (34 ДТП, ранены 46 человек) ни один человек не погиб. Также получили травмы три ребенка, два из них — пассажиры, рост составил 300%», — говорится в сообщении.



В 90% случаев аварии с пострадавшими и погибшими произошли на загородных трассах, на перегонах между городами, по причине выезда на полосу встречного движения. Также во всех 25 ДТП, в которых пострадали или погибли люди, сопутствующим фактором стала плохая уборка дорог.



За три дня сотрудниками ГИБДД Свердловской области составлено 12 протоколов по статье 12.34 КоАП РФ, вынесено 19 определений, для устранения выявленных недостатков выдано 487 предписаний.

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