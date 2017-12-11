Дайджест
США вложат 1 трлн долларов в развитие инфраструктуры
11 декабрь 2017 (13:22)
Администрация президента США Дональда Трампа собирается представить в январе 2018 года программу по восстановлению транспортной инфраструктуры в стране, на которую будет потрачен 1 трлн долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Советники Трампа предлагают выделить из федерального бюджета на реконструкцию инфраструктуры 200 млрд долл. США, а остальные 800 млрд должны поступить от частных инвесторов и региональных властей. Ради этого администрация американского президента сократит расходы по другим статьям в федеральном бюджете.
WSJ пишет, что существует риск того, что Конгресс США не одобрит инициативу команды Трампа, поскольку подобный шаг еще больше увеличит дефицит бюджета страны, однако в окружении президента распространено противоположное мнение. Их уверенность базируется на поддержке этой программы населением США. Газета приводит данные, согласно которым за инициативу выступят более половины проголосовавших в 2016 году за Хиллари Клинтон. Кроме того, восстановление инфраструктуры поддерживают и голосовавшие на тех выборах за Трампа.
Советники Трампа предлагают выделить из федерального бюджета на реконструкцию инфраструктуры 200 млрд долл. США, а остальные 800 млрд должны поступить от частных инвесторов и региональных властей. Ради этого администрация американского президента сократит расходы по другим статьям в федеральном бюджете.
WSJ пишет, что существует риск того, что Конгресс США не одобрит инициативу команды Трампа, поскольку подобный шаг еще больше увеличит дефицит бюджета страны, однако в окружении президента распространено противоположное мнение. Их уверенность базируется на поддержке этой программы населением США. Газета приводит данные, согласно которым за инициативу выступят более половины проголосовавших в 2016 году за Хиллари Клинтон. Кроме того, восстановление инфраструктуры поддерживают и голосовавшие на тех выборах за Трампа.
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