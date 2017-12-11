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Медаль чемпиона России по футболу выставили на продажу

Медаль чемпиона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выставили на продажу. Соответствующая запись появилась на Avito.



Автор объявления Александр из подмосковных Химок оценил награду в 250 тысяч рублей. «Продается коллекционная оригинальная медаль, которая вручалась чемпионам России по футболу сезона 2016-2017. Для истинных коллекционеров. Торг уместен», — гласит описание лота.



В прошлом сезоне РФПЛ выиграл московский «Спартак». Красно-белые стали чемпионами России впервые за 16 лет.

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