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У Дональда Трампа выявили телезависимость

Президента США Дональда Трампа заподозрили в излишней зависимости от просмотра телевизора. Об этом пишет The New York Times.



Как рассказали изданию приближенные американского президента, на просмотр телепередач Трамп ежедневно тратит минимум четыре часа, а иногда и вдвое больше. Каждое утро он просыпается около 05:30 утра и включает телевизор в главной спальне Белого дома.



«Во время встреч 60-дюймовый экран, установленный в гостиной, может работать без звука, но мистер Трамп следит за прокручиваемыми заголовками. То, что он пропускает, он смотрит позже на своей, как он ее называет, Super TiVo — современной системе, позволяющей записывать новостные программы с кабельных телеканалов», — отмечает NYT.

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