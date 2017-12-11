Новости дня
Зарплаты российских бюджетников в 2018 году проиндексируют на 4%
11 декабрь 2017 (12:37)
УрБК, Москва, 11.12.2017. Правительство РФ с 1 января 2018 года увеличит заработную плату сотрудникам федеральных учреждений на 4%. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.
Отдельным приказом правительство также распорядилось проиндексировать с 1 января зарплаты работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.
«Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств федерального бюджета федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год», — указано во втором документе.
Отдельным приказом правительство также распорядилось проиндексировать с 1 января зарплаты работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.
«Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств федерального бюджета федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год», — указано во втором документе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минтруд предложил увеличить оклады госслужащих на 4%
- Минтруд предложил увеличить оклады госслужащих на 4%
- Президент РФ подписал поправки в закон о федеральном бюджете России на 2017 год
- Правительство РФ увеличило расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу на 1,4 млрд рублей
- С 1 октября заработная плата федеральных бюджетников в РФ повысилась на 6%
Loading...