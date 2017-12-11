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Зарплаты российских бюджетников в 2018 году проиндексируют на 4%

УрБК, Москва, 11.12.2017. Правительство РФ с 1 января 2018 года увеличит заработную плату сотрудникам федеральных учреждений на 4%. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.



Отдельным приказом правительство также распорядилось проиндексировать с 1 января зарплаты работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.



«Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств федерального бюджета федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год», — указано во втором документе.

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