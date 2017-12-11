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Посуточная аренда коттеджей на Новый год в Екатеринбурге подорожала на 10%

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Посуточная аренда коттеджей для празднования Нового года в Екатеринбурге за год подорожала на 10%. Об этом говорится в исследовании портала по выбору недвижимости N1.RU.



Средняя цена аренды за сутки поднялась до 86,5 тыс. руб., а в прошлом году показатель составлял 78,4. тыс. руб. При этом число подобных предложений сократилось на треть — до 60 объектов. Как правило, цена за сутки празднования Нового года поднимается к уровню обычной примерно в 10 раз.



«Сложно точно сказать, почему в этом году сократилось число коттеджей для аренды в новогоднюю ночь. В целом в этом сегменте информация часто циркулирует по «сарафанному радио», а бронирование привлекательных предложений происходит еще осенью», — поясняет руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.



Подавляющая часть коттеджей, которые сдаются в новогоднюю ночь, расположены в черте Екатеринбурга. Площадь коттеджей доходит до 500 кв. м. Самый дорогой коттедж, выставленный сейчас для аренды в Новый год, находится в Чкаловском районе. Его площадь — 320 кв. м. Стоимость для компании до 20 человек составит 120 тыс. руб., до 30-150 тыс. руб. А за самый дешевый в Кировском районе просят 50 тыс. руб. без ограничений по численности гостей.

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