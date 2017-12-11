Новости дня
Расходы россиян на новогодние праздники выросли до 17,6 тыс. рублей
11 декабрь 2017 (11:53)
УрБК, Москва, 11.12.2017. Расходы россиян на празднование Нового года в среднем выросли на 4% по сравнению с прошлым годом и составили 17,6 тыс. руб., пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Deloitte.
По данным аналитиков, в прошлом году средняя сумма расходов российских граждан на новогодние праздники составляла 16,9 тыс. руб. В 2015 году — 16,5 тыс. руб.
Ранее из данных Росстата стало известно, что новогодний стол на семью из четырех человек в России в среднем подорожал на 300 руб. и составил 6,1 тыс. руб.
По данным аналитиков, в прошлом году средняя сумма расходов российских граждан на новогодние праздники составляла 16,9 тыс. руб. В 2015 году — 16,5 тыс. руб.
Ранее из данных Росстата стало известно, что новогодний стол на семью из четырех человек в России в среднем подорожал на 300 руб. и составил 6,1 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Порядка 50% россиян планируют провести новогодние праздники дома
- 63% россиян планируют сократить траты на празднование Нового года
- ОАО «ВУЗ-Банк» предлагает клиентам подарочные карты «MasterCard Gift»
- ОАО «СКБ-банк»: расходы россиян на подготовку детей к новому учебному году выросли на 16%
- ВЦИОМ: российские родители тратят 15 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе
Loading...