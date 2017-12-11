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Расходы россиян на новогодние праздники выросли до 17,6 тыс. рублей

УрБК, Москва, 11.12.2017. Расходы россиян на празднование Нового года в среднем выросли на 4% по сравнению с прошлым годом и составили 17,6 тыс. руб., пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Deloitte.



По данным аналитиков, в прошлом году средняя сумма расходов российских граждан на новогодние праздники составляла 16,9 тыс. руб. В 2015 году — 16,5 тыс. руб.



Ранее из данных Росстата стало известно, что новогодний стол на семью из четырех человек в России в среднем подорожал на 300 руб. и составил 6,1 тыс. руб.

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