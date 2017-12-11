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Cуд обязал Региональный Фонд содействия капремонту реконструировать дом в Нижних Сергах

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Суд обязал Региональный Фонд содействия капитальному ремонту провести работы в доме № 83 по ул. Розы Люксембург в Нижних Сергах, запланированные Региональной программой на 2017 год, но так и не выполненные.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки было зафиксировано ослабление кирпичной кладки стен с выпадением отдельных кирпичей, высолы и следы увлажнения, протечек сквозь кровлю, разрушение верхнего и местами нижних слоёв покрытия, деформация плит покрытия вентиляционных шахт, отсутствие ограждения кровли и организованного водостока, выветривание швов фасада. Техническое состояние наружных стен жилого дома неработоспособное.



Кроме того, прокуратура установила факт нарушения сроков исполнения работ по капитальному ремонту этого многоквартирного дома, установленных региональной программой.



«Согласно графику производства работ по капитальному ремонту, срок его проведения в данном многоквартирном доме (в части ремонта крыши, фасада) установлен на 2017 год. Региональной программой срок завершения работ запланирован до 15 октября 2017 года. На момент проведения проверки в октябре 2017 года работы по ремонту фасада, а также работы по ремонту кровли не завершены, более того — даже не начаты», — говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркивают, что результаты проверки свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Региональным Фондом своих обязанностей по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома.



В результате прокуратура направила исковое заявление в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в котором потребовала от регионального оператора выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества указанного многоквартирного дома.



Исковое заявление прокуратуры удовлетворено в полном объеме.

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