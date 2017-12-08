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МЭС Западной Сибири до конца года получат 19 единиц спецтехники
8 декабрь 2017 (17:05)
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. До конца 2017 года Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири (филиал ФСК ЕЭС) получат 19 единиц спецтехники. Об этом сообщает СургутИнформТВ.
Всего в парке предприятия числится 350 машин, в том числе автогидроподъемники, универсальные грузовые автомобили с кранами-манипуляторами, передвижные лаборатории ВОЛС и современные вездеходы, в которых можно жить в полевых условиях.
Одно из последних приобретений — снегоболотоход «Тром-8». Этот вездеход поможет бригадам линейщиков преодолевать болота и русла небольших рек.
«У нас в Западной Сибири, в целом ХМАО, ЯНАО и Тюменская область — болота. В основном это вода, преодоление сложных преград. У нас профессиональная техника, спецтехника — это вездеходы ХХI века, колёсная, гусеничная техника, даже на воздушной подушке техника», — заявил механик 2-категории отдела механизации и транспорта Южного предприятия МЭС Западной Сибири Антон Щеглов.
Воздушные линии электропередачи предприятия растянулись почти на 13 тыс. километров. Большинство участков находятся в труднодоступных местах. Поэтому добраться туда линейные бригады могут только на современных вездеходах, которые всегда должны быть в работоспособном состоянии.
«Бригада находится на трассе, соответственно, живут они в технике — она у нас обеспечена автономными подогревателями, чтобы персонал мог там проживать, отдыхать и потом работать», — рассказал заместитель главного инженера Центрального предприятия МЭС Западной Сибири Сергей Иванков.
«Ежегодно мы готовим спецтехнику к зиме, меняем масла, меняем манжеты, добавляем присадки. Вся техника проходит внеочередной технический осмотр — это большие мероприятия. Имеем опыт работы в крайне низких условиях зимы, по прошлому году мы работали, наша спецтехника при температурах от минус 30 до минус 50 градусов», — рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер МЭС Западной Сибири Владимир Конишевский.
Всего в парке предприятия числится 350 машин, в том числе автогидроподъемники, универсальные грузовые автомобили с кранами-манипуляторами, передвижные лаборатории ВОЛС и современные вездеходы, в которых можно жить в полевых условиях.
Одно из последних приобретений — снегоболотоход «Тром-8». Этот вездеход поможет бригадам линейщиков преодолевать болота и русла небольших рек.
«У нас в Западной Сибири, в целом ХМАО, ЯНАО и Тюменская область — болота. В основном это вода, преодоление сложных преград. У нас профессиональная техника, спецтехника — это вездеходы ХХI века, колёсная, гусеничная техника, даже на воздушной подушке техника», — заявил механик 2-категории отдела механизации и транспорта Южного предприятия МЭС Западной Сибири Антон Щеглов.
Воздушные линии электропередачи предприятия растянулись почти на 13 тыс. километров. Большинство участков находятся в труднодоступных местах. Поэтому добраться туда линейные бригады могут только на современных вездеходах, которые всегда должны быть в работоспособном состоянии.
«Бригада находится на трассе, соответственно, живут они в технике — она у нас обеспечена автономными подогревателями, чтобы персонал мог там проживать, отдыхать и потом работать», — рассказал заместитель главного инженера Центрального предприятия МЭС Западной Сибири Сергей Иванков.
«Ежегодно мы готовим спецтехнику к зиме, меняем масла, меняем манжеты, добавляем присадки. Вся техника проходит внеочередной технический осмотр — это большие мероприятия. Имеем опыт работы в крайне низких условиях зимы, по прошлому году мы работали, наша спецтехника при температурах от минус 30 до минус 50 градусов», — рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер МЭС Западной Сибири Владимир Конишевский.
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