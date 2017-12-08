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МЭС Западной Сибири до конца года получат 19 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. До конца 2017 года Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири (филиал ФСК ЕЭС) получат 19 единиц спецтехники. Об этом сообщает СургутИнформТВ.



Всего в парке предприятия числится 350 машин, в том числе автогидроподъемники, универсальные грузовые автомобили с кранами-манипуляторами, передвижные лаборатории ВОЛС и современные вездеходы, в которых можно жить в полевых условиях.



Одно из последних приобретений — снегоболотоход «Тром-8». Этот вездеход поможет бригадам линейщиков преодолевать болота и русла небольших рек.



«У нас в Западной Сибири, в целом ХМАО, ЯНАО и Тюменская область — болота. В основном это вода, преодоление сложных преград. У нас профессиональная техника, спецтехника — это вездеходы ХХI века, колёсная, гусеничная техника, даже на воздушной подушке техника», — заявил механик 2-категории отдела механизации и транспорта Южного предприятия МЭС Западной Сибири Антон Щеглов.



Воздушные линии электропередачи предприятия растянулись почти на 13 тыс. километров. Большинство участков находятся в труднодоступных местах. Поэтому добраться туда линейные бригады могут только на современных вездеходах, которые всегда должны быть в работоспособном состоянии.



«Бригада находится на трассе, соответственно, живут они в технике — она у нас обеспечена автономными подогревателями, чтобы персонал мог там проживать, отдыхать и потом работать», — рассказал заместитель главного инженера Центрального предприятия МЭС Западной Сибири Сергей Иванков.



«Ежегодно мы готовим спецтехнику к зиме, меняем масла, меняем манжеты, добавляем присадки. Вся техника проходит внеочередной технический осмотр — это большие мероприятия. Имеем опыт работы в крайне низких условиях зимы, по прошлому году мы работали, наша спецтехника при температурах от минус 30 до минус 50 градусов», — рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер МЭС Западной Сибири Владимир Конишевский.

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