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В России вдвое увеличивают норматив утилизации товаров и упаковки из картона на 2018 год

УрБК, Москва, 11.12.2017. Правительство РФ в 2018 году в два раза — до 40% от объема, выпущенного на рынок, увеличивает норматив утилизации товаров и упаковки из гофрированного картона. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Напомним, сама обязанность производителей и импортеров утилизировать отходы товаров и упаковки или уплачивать экологический сбор действует с 2017 года, но по действующему законодательству нормативы должны повышаться постепенно. Для большинства товаров на 2018 год нормативы утилизации предлагается сохранить на уровне 2017 года.



По подсчетам представителей отрасли, при увеличении норматива утилизации до 40% под его действие попадет 6 млн т макулатуры, то есть это коснется всех хозяйствующих субъектов, включая малый и средний бизнес, а также производителей социально значимых продуктов питания. При этом мощности по переработке они оценивают в 4,15 млн т, что в 1,5 раза ниже необходимого (то есть остается 1,85 млн т невостребованной макулатуры), следовательно, потребуются инвестиции в их проектирование и строительство.



Так, в 2018 году производители должны будут оплатить 4,625 млрд руб. (за 1,85 млн т при ставке экосбора 2,5 тыс. руб./т). В итоге на потребителей за счет увеличения цены товара ляжет нагрузка в 4,625 млрд, а также инвестиции в новые мощности по переработке. А общая сумма экосбора в бюджете только за счет нормативов утилизации по картону увеличится в три раза (в 2017 году собрали 1,5 млрд руб. по всем видам товаров и упаковки).



«Существенное повышение финансовой нагрузки на бизнес, использующий гофроупаковку, заставляет задуматься об альтернативных видах упаковки, например, полимерной, которая сохраняет свойства продуктов, легкая и удобная в транспортировании, но, к сожалению, попав на полигон, разлагаться будет гораздо дольше бумажной»,— говорит представитель РусПЭК Любовь Меланевская.



По ее словам, повышение норматива «заблокирует» инициативу ограничить использование полимерной упаковки и «даже приведет к обратному эффекту: начнется бум на полимерную упаковку, которая после использования пойдет на полигон и свалки по причине отсутствия в стране системы раздельного сбора».



Напомним, ранее спецпредставитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергей Иванов обратил внимание, что полиэтилен наносит «кратно больший» ущерб, чем бумажные пакеты, и попросил Минпромторг проработать идею экологического сбора на полиэтиленовые пакеты.

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