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В отношении директора фирмы «Пандора» возбуждено три дела из-за слива сточных вод в реку Тагил

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. В отношении директора ООО «Пандора» возбудили три административных дела из-за слива сточных вод в реки Тагил и Шайтанка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного ведомства, организация с 14 июля 2016 года предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения в с. Николо-Павловское Пригородного района.



«В ходе проверки установлено, что на северо-западе с. Николо-Павловское по ул. Юбилейная из разрушенного канализационного колодца выходят на поверхность канализационные стоки. От места излива канализационные стоки текут по рву вдоль пос. Отрадного, изливаются на заболоченный участок и далее в ручей, который впадает в реку Тагил», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ходе осмотра территории установлено, что одно здание очистных сооружений, эксплуатируемое ООО «Пандора», разрушено, другое находится в аварийном состоянии, канализационные стоки на очистку не попадают, и в районе аварийного здания очистных сооружений выходят на поверхность и затем впадают в реку Шайтанку.



В местах впадения сточных вод в водные объекты по итогам лабораторных исследований была выявлена повышенная концентрация вредных веществ. Также в ведомстве выяснилось, что ООО «Пандора» самовольно использовало водный объект. Разрешение на сброс загрязняющих веществ в реки у организации отсутствовало.



Производственный экологический контроль качества сточных вод от сетей канализации села Николо-Павловское и водных объектов: реки Тагил, реки Шайтанка.



Прокуратура в отношении директора ООО «Пандора» возбудила административные дела по статье 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства», части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение» и части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты».

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