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Стоимость легковых автомобилей в России в 2018 году может вырасти на 10-17%

УрБК, Москва, 11.12.2017. Минипромторг России предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87-125%. На фоне увеличения акцизов это приведет к росту цен на автомобили на 10-17%.Об этом сообщает газета «Коммерсатъ».



Источники издания утверждают, что сбор на легковые машины будет увеличиваться в зависимости от объема двигателя автомобиля.



В министерстве сообщили, что внесли в правительство проект постановления об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов автомобилей, а также их экологичности, объема производства и импорта. Там отметили, что в грузовом сегменте индексация составит от 15 до 40%, Средневзвешенная индексация сбора составит от 15 до 17,5%.



Отмечается, что отечественным концернам его неофициально компенсируют, поэтому сильнее всего мера ударит по чистым импортерам. В то же время ожидается, что она заденет и иностранные концерны, импортирующие часть моделей, которые были произведены на построенных в России заводах.

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