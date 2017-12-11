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ГИБДД ограничила движение маршрутного транспорта на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области ограничило движение маршрутного транспорта на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Такое решение принято в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и непринятием владельцем автодороги своевременных мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.



В ГИБДД отмечают, что обслуживающая автодорогу организация не обработала проезжую часть противогололедными материалами.

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