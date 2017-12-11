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Торгово-промышленная палата РФ ждет от ЦБ активных действий по снижению ключевой ставки

УрБК, Москва, 11.12.2017. Центральный Банк мог бы действовать более решительно в вопросе снижения ключевой ставки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина.



«ТПП России приветствует политику Центрального банка по снижению ключевой ставки. Тем не менее, по нашему мнению, Центральный Банк мог бы действовать решительней. Бизнес рассчитывает, что в этом году регулятор решится ещё раз снизить ставку, возможности для этого есть», — заявил С. Катырин.



Банк России 27 октября в пятый раз за 2017 год снизил ключевую ставку — до 8,25% годовых. Незадолго до этого глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассчитывает прийти к равновесной ключевой ставке в 6-7% годовых в течение 1-2 лет, то есть в 2018-2019 годах. В качестве условия выхода на такой уровень регулятор обозначил устойчивую инфляцию в 4%.



Следующее и последнее в текущем году заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 15 декабря. Ранее регулятор высказывался, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.



«Существующий разрыв между уровнем инфляции и ключевой ставкой, с одной стороны, не мотивирует кредитные организации к работе с реальным сектором экономики, с другой стороны, предприятия также больше заинтересованы в размещении свободных средств на депозитах, что позволяет получать доход с меньшими рисками», — пояснил С. Катырин.



Для производственного бизнеса, который нужно развивать и модернизировать в первую очередь, по словам собеседника агентства, комфортная ключевая ставка составляет порядка 5%.



«При таком ее уровне предприятие может получать кредиты на приличных условиях, появятся более длинные деньги для запуска новых производств, внедрения новых технологий», — уверен глава ТПП.



«Как показывают опросы предпринимательского сообщества, недоступность заемных средств остается одной из наиболее серьезных проблем для хозяйствующих субъектов. Высокая стоимость заемных ресурсов, конечно, имеет прямую взаимосвязь с финансовой устойчивостью организаций», — заключил он.

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