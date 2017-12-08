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Палестинское руководство отказалось встречаться с вице-президентом США
8 декабрь 2017 (17:15)
Палестинское руководство отказалось встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в знак протеста против переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим. Об этом передает Reuters со ссылкой на представителя палестинского правящего движения ФАТХ Джебриля Раджуба.
«Мы не будем принимать вице-президента США на палестинских территориях в ответ на признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля», — заявил он.
Ранее стала известно, что президент Чехии Милош Земан обрадовался решению США перенести посольство.
«Мы не будем принимать вице-президента США на палестинских территориях в ответ на признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля», — заявил он.
Ранее стала известно, что президент Чехии Милош Земан обрадовался решению США перенести посольство.
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