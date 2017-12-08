Дайджест
Instagram разработал собственный мессенджер
8 декабрь 2017 (17:15)
Instagram начал тестировать отдельный мессенджер, получивший название Direct. Об этом пишет The Verge.
Как отмечается, приложение пока в тестовом режиме доступно для пользователей iOS и Android в шести странах — Израиле, Италии, Португалии, Турции, Чили и Уругвае. В компании уточнили, что никаких конкретных дат глобального запуска мессенджера еще нет.
Ранее стало известно, что в Youtube появится функция, аналогичная режиму Stories в Instagram и Snapchat.
Как отмечается, приложение пока в тестовом режиме доступно для пользователей iOS и Android в шести странах — Израиле, Италии, Португалии, Турции, Чили и Уругвае. В компании уточнили, что никаких конкретных дат глобального запуска мессенджера еще нет.
Ранее стало известно, что в Youtube появится функция, аналогичная режиму Stories в Instagram и Snapchat.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Компания Facebook разработала приложение Messenger Kids
- Китай заблокировал WhatsApp
- Фотосервис Instagram вернулся к старым правилам
- Facebook купила Instagram
- Facebook покупает Instagram за 1 млрд. долларов США
Loading...