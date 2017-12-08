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Instagram разработал собственный мессенджер

Instagram начал тестировать отдельный мессенджер, получивший название Direct. Об этом пишет The Verge.



Как отмечается, приложение пока в тестовом режиме доступно для пользователей iOS и Android в шести странах — Израиле, Италии, Португалии, Турции, Чили и Уругвае. В компании уточнили, что никаких конкретных дат глобального запуска мессенджера еще нет.



Ранее стало известно, что в Youtube появится функция, аналогичная режиму Stories в Instagram и Snapchat.

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