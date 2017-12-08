Новости дня

Отказ от договоров долевого участия в России будет проходить поэтапно

УрБК, Москва, 08.12.2017. Переход от долевого строительства к проектному финансированию в России будет проходить поэтапно. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень, передает РИА «Недвижимость».



«В ближайшее время глава правительства РФ Дмитрий Медведев должен утвердить эту дорожную карту по поэтапному переходу от договоров долевого участия к банковскому сопровождению и иным схемам», — сказал он.



По словам министра, эта карта не предполагает радикальных решений.



«Прошу спокойно к этому относиться», — подчеркнул он.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: