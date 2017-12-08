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Отказ от договоров долевого участия в России будет проходить поэтапно
8 декабрь 2017 (17:42)
УрБК, Москва, 08.12.2017. Переход от долевого строительства к проектному финансированию в России будет проходить поэтапно. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень, передает РИА «Недвижимость».
«В ближайшее время глава правительства РФ Дмитрий Медведев должен утвердить эту дорожную карту по поэтапному переходу от договоров долевого участия к банковскому сопровождению и иным схемам», — сказал он.
По словам министра, эта карта не предполагает радикальных решений.
«Прошу спокойно к этому относиться», — подчеркнул он.
«В ближайшее время глава правительства РФ Дмитрий Медведев должен утвердить эту дорожную карту по поэтапному переходу от договоров долевого участия к банковскому сопровождению и иным схемам», — сказал он.
По словам министра, эта карта не предполагает радикальных решений.
«Прошу спокойно к этому относиться», — подчеркнул он.
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