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На Украине приняли бюджет на 2018 год

Верховная Рада Украины приняла госбюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП. Об этом сообщает УНИАН.



Как отмечается, в документ заложен рост экономики в 3%, инфляция ожидается на уровне 9%.



Ранее эксперт рассказал об убытках Украины.

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