Дайджест

На Украине приняли бюджет на 2018 год

8 декабрь 2017 (17:14)

Верховная Рада Украины приняла госбюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, в документ заложен рост экономики в 3%, инфляция ожидается на уровне 9%.

Ранее эксперт рассказал об убытках Украины.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...