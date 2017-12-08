Дайджест
На Украине приняли бюджет на 2018 год
8 декабрь 2017 (17:14)
Верховная Рада Украины приняла госбюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, в документ заложен рост экономики в 3%, инфляция ожидается на уровне 9%.
Ранее эксперт рассказал об убытках Украины.
Как отмечается, в документ заложен рост экономики в 3%, инфляция ожидается на уровне 9%.
Ранее эксперт рассказал об убытках Украины.
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