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На Кольцовской таможне задержали две партии радиоактивных фитилей для светильников

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. На Кольцовской таможне задержаны две партии радиоактивного товара, произведенного в Китае, сообщает пресс-служба ведомства.



Автомобильным транспортом, следующим транзитом через Екатеринбургский ММПО, перевозился 41 фитиль для газовых светильников. По результатам таможенного контроля выяснилось, что товар содержит радионуклид Торий 232 со значительным превышением естественного уровня излучения более чем в 20 раз.



«Сам Торий — это природный радионуклид, встречается он повсеместно. В данных фитилях он используется в виде ториевой соли в качестве осветлителя, чтобы светильник давал более яркий свет. По предварительным данным, исходя из спектрального анализа, в данных фитилях значительно превышен уровень по гамма-фону», — пояснил начальник отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Кольцовской таможни имени Алексей Моисеев.



Даже в пассивном состоянии, при неработающей лампе, фитиль может причинить значительный вред здоровью человека, вызвать серьезные заболевания, в том числе онкологические и заболевания крови. В случае выгорания фитиля остается радиоактивная пыль, которая может заразить территорию.



Отмечается, что с начала 2017 года на Кольцовской таможне уже задерживали партии радиоактивных стикеров для мобильных телефонов, массажных ручек для акупунктуры, керамических изделий.

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