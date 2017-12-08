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Власти Екатеринбурга пообещали открыть улицу Татищева для трамваев 11 декабря

8 декабрь 2017 (16:55)

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. Трамвайное движение по ул. Татищева в Екатеринбурге будет запущено 11 декабря 2017 года в 06.00. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.

По новой ветке поедут два маршрута — № 2 (Фрезеровщиков — ВИЗ) и № 18 (Шарташская — Волгоградская).

Как сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении, техническая обкатка уже проведена. Накануне запуска от снега пути очищают специальные технические трамваи, специалисты подготавливают посадочные площадки.

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