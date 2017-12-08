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В Тобольске начался монтаж здания установки выпаривания солесодержащих стоков по проекту «СвердНИИхиммаша»

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. В Тобольске на промышленной площадке по строительству нефтехимического комбината «Запсибнефтехим» начался монтаж здания установки выпаривания солесодержащих стоков (УВСС), разработанной по проекту АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Работы ведутся в соответствии с контрактом, заключенным в 2016 году.



Производительность оборудования УВСС, состоящего из узла предварительной очистки, а также трех вакуум-выпарных линий, составит 150 кубометров в час. Две линии будут находиться в эксплуатации, а одна останется в резерве. Оборудование предназначено для переработки загрязненных стоков основного технологического производства комбината.



«Использование выпарных установок позволяет эффективно очищать стоки от содержащихся в них химических соединений и получать обессоленную воду требуемого качества и солевой комок, направляемый на утилизацию. Таким образом, будет сформирован замкнутый цикл воды и обеспечивается экологическая безопасность производственного объекта», — рассказали в пресс-службе.



УВСС создается по разработанной в СвердНИИхиммаше технологии, в основе которой — термодистилляция с системой ограничения накипеобразования затравочными кристаллами. По совокупности технических параметров и стоимости на всем жизненном цикле эта технология выбрана лучшей в ходе тендерных процедур.



«На сегодняшний день на строящемся объекте возведено фундаментное основание здания, смонтированы несущие металлоконструкции для крупных узлов выпарной установки. Ведется досборка и установка крупногабаритного оборудования, размещение которого предусмотрено до монтажа здания, ввиду его габаритных размеров. Закончено изготовление и поставка основного технологического оборудования. В соответствии с планами строительства мы рассчитываем в следующем году завершить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы по вводу объекта в промышленную эксплуатацию», — отметил главный инженер по бизнес-направлению «Водоподготовка» Иван Рожнов.

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