Кризис

Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,8%

8 декабрь 2017 (15:05)

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в ноябре снизился на 1,8% по отношению к октябрю. Об этом говорится в материалах Банка России.

Реальный курс рубля к доллару США в ноябре снизился на 1,8%, к евро — на 1,7%.

В январе-ноябре 2017 года реальный эффективный курс рубля снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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