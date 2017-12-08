Кризис
Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,8%
8 декабрь 2017 (15:05)
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в ноябре снизился на 1,8% по отношению к октябрю. Об этом говорится в материалах Банка России.
Реальный курс рубля к доллару США в ноябре снизился на 1,8%, к евро — на 1,7%.
В январе-ноябре 2017 года реальный эффективный курс рубля снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Реальный курс рубля к доллару США в ноябре снизился на 1,8%, к евро — на 1,7%.
В январе-ноябре 2017 года реальный эффективный курс рубля снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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