Новости дня

В Челябинске открылся XV юбилейный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность»

УрБК, Челябинск, 08.12.2017. В Челябинске стартовал XV юбилейный благотворительный театральный фестиваль «Снежность». В церемонии открытия приняли участие акционер Группы ЧТПЗ Александр Федоров, исполняющий обязанности министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман и телеведущий Николай Дроздов, сообщает пресс-служба Группы.



«В этом году фестиваль особенный, юбилейный. И зрителей ждут новые, особенные, спектакли. Откроет «Снежность» премьера семейного мюзикла «Посмотри, как я летаю!», в котором роли исполняют начинающие актеры. Уверен, что спектакль понравится зрителям и подарит добрые эмоции», — комментирует Александр Федоров.



Знаменитый ученый-биолог, ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов стал почетным гостем фестиваля «Снежность». В день открытия телеведущий посетил с экскурсией цех «Высота 239», сфотографировался с трубниками и провел автограф-сессию.



Благотворительный театральный фестиваль открылся в Челябинске на сцене Театра оперы и балета им. М. И. Глинки премьерой мюзикла «Посмотри, как я летаю!». Юные воспитанники детской школы мюзикла под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна вместе с профессиональными артистами представили зрителям яркий музыкальный спектакль. После премьерного показа постановка войдет в репертуар Челябинского театра оперы и балета.



Юбилейный XV фестиваль пройдет в Челябинске 8-13 декабря, в Первоуральске — 14-16 декабря, в Альметьевске — 17-19 декабря и впервые в Озерске — 13 декабря.



Зрители «Снежности» увидят спектакли Московского театра людей и кукол «Чудаки» (спектакль «Времена года»), Санкт-Петербургского кукольного театра «Бродячая собачка» (спектакли «Мойдодыр» и «Заяц, Лиса и Петух»), Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом» (спектакль «Дикий»), Оренбургского театра музыкальной комедии (спектакль «Аленький цветочек»), Самарского театра кукол (спектакль «Али-Баба и 40 разбойников») и Кукольного театра Николая Зыкова «Куклы в чемодане».



Кроме того, в Челябинске состоятся выездные спектакли «Заяц, Лиса и Петух» Санкт-Петербургского кукольного театра «Бродячая собачка» в Кусинском детском доме для детей с ограниченными возможностями и адаптированный спектакль «Времена года» Московского театра людей и кукол «Чудаки» во Дворце культуры ЧТПЗ для воспитанников специализированных детских домов и интернатов города Челябинска.



По предварительным подсчетам, в 2017 году концерты и спектакли «Снежности» в городах присутствия Группы ЧТПЗ увидят более 15 тыс. зрителей.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: